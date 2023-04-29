محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف والتطوير وحالة النظافة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفقد نسب تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير الجارية بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة وحالة النظافة العامة بالشوارع.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة، بنقل موقف سرفيس عشوائي بامتداد شارع النيل نطاق الكيت كات وإحكام السيطرة على المركبات بالتنسيق مع جهاز السرفيس لمنع أي ممارسات خاطئة.

رفع كفاءة جدران نفق شارع النيل السياحي

ووجه راشد، رئيس حي جنوب برفع كفاءة جدران نفق شارع النيل السياحي من طلاء وتجميل لتحسين الشكل الجمالي له، بالتوازي مع أعمال التطوير التي شهدها المحور المروري بالكامل.

رفع كفاءة المسطحات الخضراء ومنع التعدي علي الطريق العام

شملت جوله محافظ الجيزة تفقد مناطق الكيت كات والنيل وشوارع الجامعة ومراد والنهضة والبحر الأعظم، مؤكّداً على هيئة النظافة باستمرار أعمال التجريد للطرق ورفع كفاءة المسطحات الخضراء التي تأثرت خلال فترة إجازة عيد الفطر.

وتابع راشد، جهود حملات تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدي على الطريق العام، إذ شن حي جنوب وبالتعاون مع شرطة المرافق حملات شملت شوارع سويلم وربيع الجيزي وخلف مستشفى أم المصرين لرفع إشغالات المحال على أرصفة المشاة ونهر الطريق والباعة المفترشين للطريق العام وذلك استجابه لشكاوي المواطنين لتحسين الحركة المرورية، تمّ رفع أكثر من 600 حالة إشغال متنوعه و إستاندات معروضات ومدرجات ساهمت في فتح الطريق أمام حركة المواطنين.

رافق محافظ الجيزة، خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامي رئيس حي العجوزة وذكي سلام رئيس حي جنوب,