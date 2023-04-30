محافظ الجيزة يوجه بتطوير ساحة الانتظار أسفل الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، عددا من المحاور المرورية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء لمتابعه مشروعات الرصف والتطوير المدرجة بعدد من متفرعات تلك المحاور لتسهيل حركة سير المواطنين.

ضرورة التواجد الميداني للمتابعة الدورية لحالة النظافة

وشملت جوله المحافظ محاور المنصورية والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين وترعة الزمر والبحر الأعظم، ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء المختصة بضرورة التواجد الميداني للمتابعة الدورية لحاله النظافة وحملات رفع المخلفات إلى جانب السعي نحو الاستجابه لشكاوى المواطنين وسرعه حلها.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي العمرانية بمواصلة تنظيم حملات سير مركبات التوك توك بشارع خاتم المرسلين، وتكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتفعيل القرار الصادر في ذلك الشان بمنتهي الحزم مع اتحاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لعدم إعاقة الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بتطوير ساحة الانتظار الكائنة أسفل مطلع الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم، لاستغلالها في انتظار السيارات لخدمة المنطقة.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمنع الإنتظار الخاطئ لسيارات السرفيس الكائنة بمطلع الطريق الدائري لما تسببه في إعاقة الحركة المرورية وتوفير موقع بديل لهم، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة.