جامعة القاهرة تنعى المستشار عبد الله عصر رئيس «تشريعية الشيوخ»

نعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 73 عاما.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه للأسرة القضائية، داعيًا الله أن يتغمد عصر بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.