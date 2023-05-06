إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة اليوم

تُعيد الهيئة القومية للأنفاق فتح محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو، بعد أن أُغلقت لمدة يومين «الخميس والجمعة» لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى المحطة في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

ووفق بيان سابق للهيئة، فإن الخط الثاني كان يعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال فترة غلق المحطة.

معلومات عن المرحلة الثالثة للمترو

- يبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم.

- تشتمل على عدد 11 محطة.

- تنقسم المحطات إلى «4 نفقية - 5 علوية - 2 سطحية».

- الجزء الثاني منها يبلغ طوله 6.6 كـم.

- يشتمل الجزء الثاني على محطة نفقيـة و4 محطات علوية، ومحطة سطحية.

- مخطط التشغيل التجريبي للجزء الثاني في يوليو 2023.

- الجزء الثالث من المرحلة يمتد بطول 7.1 كم.

- يشتمل الجزء الثالث على 3 محطات نفقيـة ومحطة علوية ومحطــة سطحية.

- مخطط التشغيل التجريبي للجزء الثالث في أكتوبر 2023.

خفض زمن التقاطر لاستيعاب زيادة عدد الركاب

يذكر أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عملت على رفع كفاءة التشغيل للخط الثاني للمترو لتقليل الزحام على أرصفة الركاب وخفض زمن التقاطر لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب المستخدمين للخط وتقليل تكاليف الصيانة الدورية حيث أن هذه القطارات تعمل منذ فترة طويلة على الخط وتعرضت للإهلاك.