أخبار روسيا وأوكرانيا.. «فاجنر» تبدأ تسليم مواقعها لقوات «أحمد» الشيشانية

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة يومياً، رغم مرور أكثر من عام على اندلاع الأزمة الأوكرانية، ومن ضمن أبرز التطورات خلال الساعات القليلة الماضية، استعداد قوات «فاجنر» الروسية لتسليم مواقعها فى مدينة «أرتيوموفسك» الأوكرانية لقوات «أحمد» الشيشانية، بنهاية الأسبوع الجاري، تلبية لاقتراح رئيس الشيشان، رمضان قديروف.

وفي التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضح مؤسس قوات فاجنر، يفجيني بريجوجين، استعداد قواته لتسليم المواقع التي تسيطر عليها في مدينة أرتيوموفسك الأوكرانية، إلى قوات «أحمد» الشيشانية، في منتصف ليل 10 مايو الجاري، وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية اليوم السبت: «تواصلت مع ممثلي قديروف، لبدء تسليم المواقع على الفور، ليتم ذلك في 10 مايو».

قوات «أحمد» تتسلم السيطرة على «أرتيوموفسك»

وأعرب مؤسس فاجنر عن ثقته في توفر كل ما هو ضروري لدى قوات «أحمد» لشغل المواقع في أرتيوموفسك، مؤكداً أن القوات الشيشانية ستتمكن من تحرير كل أرتيوموفسك.

وأكد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، فب وقت سابق، أن وحدات القوات الخاصة الشيشانية، المعروفة باسم قوات «أحمد»، مستعدة لشغل مواقع «فاجنر» في أرتيوموفسك، كما أعلن مؤسس فاجنر أن قواته ستبقى في مواقعها في أرتيوموفسك، حتى 9 مايو، ثم تنتقل إلى المعسكرات الخلفية، من أجل تضميد جراحها، منوهاً إلى أن قوات «أحمد» ستواصل عملية اقتحام باخموت.

أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ روسي استهدف كييف

فى سياق متصل، بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، كشفت أوكرانيا اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية أسقطت، للمرة الأولى، صاروخاً روسياً «فرط صوتي»، خلال هجوم استهدف العاصمة كييف، الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن الصاروخ الذي أسقطته الدفاعات الجوية الأوكرانية من نوع «كينزال»، ومعناه «خنجر» باللغة الروسية، أحد ستة أسلحة من الجيل القادم.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كشف عن الصاروخ «كينزال» ضمن عدة أسلحة أخرى عام 2018، وتفاخر بعدم إمكانية إسقاطه من قبل أي من أنظمة الدفاع الجوي في العالم.

وأوضح قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشوك، أن صاروخ «كينزال كيه إتش -47» أُسقط مساء الخميس الماضي خارج كييف، منوها إلى أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية «باتريوت» أسقطت أول صاروخ روسي من هذا الطراز.

وتُعد منظومة باتريوت الأمريكية واحدة من مجموعة وحدات دفاع جوي متطورة، قدمها الغرب لمساعدة أوكرانيا في صد الضربات الجوية الروسية المستمرة منذ أكثر من عام.