ترام الإسكندرية المواصلة الأجمل والأرخص.. رحلة سياحية بجنيه ونصف (صور)

يُعد ترام الإسكندرية وسيلة المواصلات الأجمل والأرخص في عروس البحر الأبيض المتوسط، فهو الترام الممتد من فيكتوريا شرقا إلى محطة الرمل وسط المدينة وله خطوط أخرى تصل إلى منطقة بحري، ما يجعله وسيلة مواصلات أشبه برحلة سياحية ثمنها جنيه ونصف فقط.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كل التفاصيل حول ترام الإسكندرية من حيث أنواعه وخطوطه وأسعار تذاكره، وعمليات التطوير التي مقرر العمل عليها، وذلك وفقا لما أعلنته محافظة الإسكندرية في أحدث بيانات عن تلك المواصلة الأشهر في عروس البحر الأبيض المتوسط.

أنواع ترام الإسكندرية وخطوطه

- الترام الأوكراني أو ما يعرف بمسمى ترام المدينة وهو خطه من سان استيفانو إلى الأنفوشي.

- الترام الأزرق أي ترام الرمل وهو الذي يسير من محطة الرمل إلى فيكتوريا ذهابا وعودة.

- الترام السياحي وهو عبارة عن عربة سياحية كنموذج لما كان يستخدم في عام 1931 بالجهود الذاتية بورش ترام الرمل.

أسعار تذاكر ترام الإسكندرية 2023

وشهدت تعريفة تذاكر ترام الإسكندرية، تعديلا بعد تحريك سعر السولار اليوم، حيث ارتفعت قيمة التذاكر بنسبة تصل إلى 50%، وعلى الرغم من ذلك يبقى الترام أرخص وسيلة مواصلات في الإسكندرية بعد تلك الزيادة وهي كالتالي:

- الخدمة العادية في الترام ارتفعت من جنيه إلى 1.5 جنيه.

- الخدمة المميزة في ترام الإسكندرية ارتفعت من 2 جنيه إلى 2.5 جنيه.

- الخدمة المكيفة في ترام الإسكندرية تنقسم إلى نوعين، الأولى ارتفعت من 5 إلى 5.5 جنيه والثانية من 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

ترام الإسكندرية.. نزهة ترفيهية

ويعتبر ترام الإسكندرية نزهة ترفيهية لسكان المدينة وللسياح، فالرحلة عبر الترام ذي العربات الزرقاء، والمكون من 3 قطارات تأخذك في قلب المناطق الجميلة بالإسكندرية، ومن أشهر محطاته، محطة الرمل، والقائد إبراهيم ورشدي وباكوس وصفر وشوتز وزيزنيا وجناكليس، ومعظم هذه الأحياء استمدت أسماءها من أسماء الأجانب من البارونات والباشوات، الذين كانوا يقيمون بها.

تطوير ترام الإسكندرية

ونظراً لقيمة ترام الإسكندرية ودوره التنموي فإنه من المقرر دخول مرحلة التطوير خلال الأشهر المقبلة بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية، وهو الذي سيتميز بالتالي بعد عمليات التطوير

- سيجرى نقل 230 ألف راكب يوميا، بعد انتهاء مشروع تطوير ترام الإسكندرية، أي ما يزيد عن 4 أضعاف ما يجرى نقله الآن.

- تكون سرعة الترام الجديد 21 ك/ ساعة بدل 11 ك/ ساعة للحالي.

- يصل زمن الرحلة في الخط بالكامل إلى 33 دقيقة بدل من أكثر من 60 دقيقة.