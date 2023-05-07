كشف غموض العثور على جثة شخص بها طعنات في محل تكييف بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة الغردقة من كشف غموض العثور على جثة شخص فى العقد الخامس مقتولًا داخل محل تكييف في شارع الكهف، حيث تم إلقاء القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شخص في الغردقة

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد العثور على جثة شخص يدعى رمضان صابر، في العقد الخامس من العمر، مطعونا بسلاح أبيض بأحد محال التكييف وسط مدينة الغردقة.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم، وتوصلت التحريات التي أشرف عليها المقدم عصام العتيق، مفتش مباحث القسم، إلى أن القاتل شاب في بداية العقد الثالث من العمر، وبسبب خلاف بينه وبين المجني عليه أجهز عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى مصرعه.

وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ملاحقة المتهم وإلقاء القبض عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق َوجار المتابعة.

العقوبة القانوينة

وذكر المحامي إيهاب خطاب لـ«الوطن»، أن القاتل يواجه جناية القتل العمد، مشيرا إلى أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.