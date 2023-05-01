مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Air Marabou الألمانية

استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة Air Marabou الألمانية، وتقل على متنها 173 سائحا، قادمة من مطار هامبورج بألمانيا.

وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه Water Salute، كما تم الترحيب بجميع الركاب، مع تقديم جميع التسهيلات لإجراءات الوصول، وذلك استمرارا لنجاح الموسم السياحي بالغردقة والزيادة الملحوظة لحركة الطيران في مطار الغردقة الدولي.

تسيير رحلتين أسبوعيا من مطاري ميونيخ وهامبورج

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا من مطاري ميونيخ وهامبورج حتى انتهاء الموسم الصيفي.

وفي سياق متصل، شددت الشركة الوطنية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة المهندس محمد سعيد محروس، من توجيهاتها للعاملين بضرورة تقديم أفضل خدمة لرواد المطارات المصرية بشكل عام، ومطارات الجذب السياحي.

ووجهت الشركة خلال بيان لها، بضرورة رفع وعي العاملين بالقطاع وتدريب العنصر البشري، بجميع المطارات المصرية وذلك برفع الوعي العام بدورهم تجاه السائحين المسافرين.

وكان الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني أثنى على جهود العاملين بمطار القاهرة الدولي، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشددا على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين بجميع المطارات المصرية للحد من الزحام والتكدس أمام صالات السفر والوصول.