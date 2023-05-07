مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني: تلقينا مقترحات تطوير ضخمة من المحافظات

قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي والمقرر المساعد للجنة الشباب بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إنّ لجنة الشباب استقبلت عددًا ضخمًا من المقترحات الخاصة باللجنة من مواطنين في المحافظات، إضافة إلى أندية صغيرة، مؤكدًا استقبال مقترحات أخرى، فيما يخص قطاعي الرياضة والشباب، وتحديدًا ما يتعلق بالتطوير وحل المشكلات التي يعاني منها الشباب.

المقترحات والحضور في الحوار الوطني

وأضاف «القاضي»، أنّ اللجنة تلقت مقترحات في 7 قضايا رئيسية، أهمها ريادة الأعمال، وتابع: «كما التقينا عدد من رواد الأعمال سواء النماذج الناجحة أو تلك التي تواجه مشاكل؛ للوقوف على الإطار العام لمناقشة القضية قبل إعلان أسماء الخبراء والشخصيات العامة»، ومن المقرر أن تضم الجلسات شخصيات وخبراء معنين بالملف المذكور، كما سيحضر الجلسات الخاصة بلجنة الشباب ممثلين عن الجامعات، إضافة إلى رؤساء الاتحادات الطلابية، وذوي الهمم ورواد الأعمال.

التوقعات لجلسات لجنة الشباب بالحوار الوطني

ولفت «القاضي» إلى أنّه هناك توقعات وطموح عالية فيما يخص المناقشات التي ستشهدها جلسات الحوار الوطني، ومن المتوقع أن تكون تلك الجلسات وخاصة المتعلقة بلجنة الشباب أكثر حيوية وتفاعلاً، كما ستحمل فكر الشباب بتطلعاته، وذلك لهدف الوصول لتوصيات تحمل رؤية الشباب والتي تتميز بأن أفكارهم خارج الصندوق.

يذكر أنّ لجنة الشباب في الحوار الوطني من اللجان المنتظر منها خروج توصيات عديدة تهم قطاعاً كبيراً من الشعب المصري، لأنها تمثل فئة تقترب من 60% من الشعب، وبالتالى أمام هذه الطموحات لا بد أن نبحث العديد من القضايا المثارة.

وأشار القاضي إلى أنّه لم يتم بعد تحديد اليوم الخاص بجلسات الحوار الوطني، موضحًا أنّ جلسة اللجنة من المؤكد أنّها تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وعقب ذلك سيتم تحديد اليوم الخاص بانعقاد لجنة الشباب.

وأمّا فيما يتعلق بالحضور الخاص بكل جلسة، قال القاضي، إنّ من المقرر ألاّ يقل الحضور عن 30 شخصًا في الجلسة الواحدة، بهدف التمثيل النوعي لجميع الأطياف المكونة للشعب المصري، وذلك هو الهدف الأساسي والرئيسي الذي يسعى له الحوار الوطني.