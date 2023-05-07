«تموين كفر الشيخ» تحذر المتلاعبين بمحصول القمح: غرامة تصل لمليون جنيه

حذرت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، المتلاعبين بمحصول القمح من خلال تخزينه لغير الغرض المخصص له، خاصة من يملكون مصانع تعمل في صناعة الأعلاف وتجار الحبوب، موضحة أن العقوبة تتضمن مصادرة الكميات المضبوطة وغرامة مالية تصل لمليون جنيه، وذلك طبقا لمواد القانون الخاصة باحتكار السلع التموينية والحبوب الزراعية.

حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ

وقال عماد حبيب، مدير مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، لـ«للوطن»، إن هذا الأمر يهدف لحماية محصول القمح من التلاعب به في غير الغرض المخصص له، حيث يتم تحويل محصول القمح ليصبح دقيق لإنتاج العيش البلدي المدعم، وغيرها من المنتجات المترتبة على ذلك، لافتا أن الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين تمكنت من ضبط 64 طن قمح داخل هنجر ومصنع أعلاف بغرض لاستخدامه في غير الغرض المخصص له، ما أدى لمصادرة الكميات المضبوطة، وتحرير محضرين لاتخاذ اللازم من خلال جهات التحقيق.

استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق

وأشار أيضا أن الحملات التموينية متواجدة في جميع مراكز محافظة كفر الشيخ، والتي تهدف لضبط حركة السوق من حيث الأسعار، والمواد الغذائية، وكذلك المراقبة المستمرة على اللحوم والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.