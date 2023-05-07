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«الأمن العام»: ضبط 271 قضية مخدرات وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:39 م | الأحد 07 مايو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 271 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 287 متهما، و4663 قرصًا مخدرًا

وتمّ ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 60 متهما، وتنفيذ 63495 حكما قضائيا، وضبط 20 متهما، و11 متهما بأعمال بلطجة، و200 دراجة نارية مخالفة، وضبط 16417 مخالفة مرورية، كما تمّ فحص 46 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 3 منهم.

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