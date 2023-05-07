دقيقة حدادا بـ«الشيوخ» على روح النائب عبدالله عصر.. و«عبدالرازق» يعلن خلو مقعده

نظم أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة حداد لقراءة الفاتحة لروح النائب عبدالله عصر، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأوضح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارًا من وزير الداخلية، بشان وفاة النائب عبدالله عصر عضو المجلس المعين بقرار رئيس الجمهورية، وأعلن عبد الرازق خلو المقعد.

وكان قد أعلن مجلس الشيوخ، وفاة رئيس لجنة الشؤون الدستورية صباح الأربعاء الماضي، وقال عبدالرازق وقتها: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره ننعي النائب عبد الله عصر رئيس لجنة الشؤون الدستورية ورئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء الأسبق، الذي وافته المنية صباح يوم الأربعاء الماضي الثالث من مايو بعد حياة حافلة بالعطاء»، وأشار إلى كفاءته في كل المناصب التي تولاها على مدار حياته المهنية بدءًا بتعيينه وكيلًا للنائب العام حتى تولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «اختتم الفقيد مسيرة عطاءه مناضلًا تحت قبة مجلس الشيوخ إذ اختاره زملاءه رئيسا للجنة الشؤون الدستورية، وكان دمث الخلق متنافيا في أداء رسالته، حتى ألم به مرض خبيث أخفاه عنا جميعًا حتى إجازة عيد الفطر المبارك».