11 فئة تستحق صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بسرعة إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، وتوفير كل سبل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، تبذل وزارة القوى العاملة جهدا أكبر لإنجاز وتنفيذ كل توجيهات الرئيس بأسرع وقت، ومن بينها الاسراع في إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، وصرف منحة 1000 جنيه من هذا الصندوق، لتخفيف ضغوط الحياة على هذه الفئة.

صرف منحة 1000 جنيه للمستحقين من العمالة غير المنتظمة

يعتبر إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، أول الخطوات المهمة في عام 2023، لتوفير سبل وطرق جديدة لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث سيكون أول قرار يتخذه الصندوق، صرف منحة 1000 جنيه للمستحقين من فئة العمالة غير المنتظمة.

وفي إطار سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع، بدأ حسن شحاته وزير القوى العاملة، في اتخاذ كل الخطوات الرسمية والقانونية لتقنين أوضاع الصندوق، ومن بينها البدء في الحصول على موافقة مجلس النواب على إنشاء الصندوق، ثم موافقة رئيس مجلس الوزراء، ثم يبدأ الوزير في إجراءات تشكيل مجلس إدارة للصندوق، الذي سيرأس مجلس إدارته وزير القوى العاملة، ويكون أعضاؤه ممثلين لبعض الجهات، مثل وزارة التخطيط والتضامن والمالية واتحاد العمال، وبعض الأجهزة مثل التنظيم والإدارة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

سيجري تحديد الفئات المستحقة للعمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف منحة 1000 جنيه، وهم الذين لم يستفيدوا من برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وعلى رأسها برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.

ونستعرض الفئات المستحقة لصرف منحة 1000 جنيه، للعمالة غير المنتظمة، على النحو التالي:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم، الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظي القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل، أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

10- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.