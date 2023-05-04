موعد صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. بعد إنشاء صندوق الطوارئ

أعلنت وزارة القوى العاملة بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، إذ ستكون البداية بإجراءات إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد موافقة مجلس النواب

ومن بين الإجراءات التي ستقوم وزارة القوى العاملة، باتخاذها للبدء الفعلي في إنشاء وتأسيس صندوق الطوارئ، الحصول أولاً على موافقة مجلس النواب، إذ ستجري مناقشة الاقتراح الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً واقتصادياً، وتحقيق طفرة نحو توفير حياة كريمة لهذه الفئة في المجتمع، ثم تحصل الوزارة بعد ذلك على موافقة مجلس الوزراء، ثم التصديق بقرار جمهوري ينشر في «الجريدة الرسمية».

ومن المقرر أن تقوم وزارة القوى العاملة، السلطة المختصة بشؤون وأوضاع العمالة غير المنتظمة، بتشكيل هيئة الصندوق ومجلس إدارته برئاسة وزير القوى العاملة ويضم في عضويته ممثلين لكل الوزارات المعنية، مثل التخطيط والتضامن الاجتماعي والمالية والاتحاد العام لعمال مصر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثل لمجلس الوزراء.

قرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة يصدره مجلس الصندوق

وسيكون أول قرار يتخذه مجلس إدارة صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، في أول جلسة رسمية له بعد إنهاء كل الإجراءات الرسمية الإدارية والقانونية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال عيد العمال، بصرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستحقين الذين لم يستفيدوا من أي برامج حماية اجتماعية أطلقتها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة وعدم الحصول على معاش هذا البرنامج، ومبادرة حياة كريمة، ومبادرة كتف في كتف، وغيرها من المبادرات التي نفذتها الدولة لرعاية الأكثر احتياجاً.

وسيكون تحديد موعد صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة التي وجّه بها الرئيس خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق.