توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

استعرض خبراء الأرصاد الجوية توقعاتهم بشأن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من الاثنين 8 مايو الجاري وحتى الأربعاء المقبل.

ووفق بيان الأرصاد، فإنه بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيمة تصل لـ 4 درجات مئوية.

وطالبت الأرصاد المواطنين بضرورة اصطحاب قطعة ملابس أثناء الخروج في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث إن تلك الساعات يشعر فيها المواطن ببرودة الطقس.

توقعات طقس 72 ساعة

ويسود طقس مائلا للبرودة خلال ساعات الصباح مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل يسود طقس مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة الاثنين، وبداية من الثلاثاء وحتى الخميس تعود الشبورة المائية التي تظهر مع ساعات الليل المتأخر وحتى الصباح الباكر.

درجات الحرارة الاثنين 8 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة الأربعاء 10 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- محافظات شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 19.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.