موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2023.. النقيب يكشف التفاصيل

كشف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تفاصيل مواعيد صرف معاش نقابة المعلمين ابريل 2023، مؤكدا أن النقابة تصرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2023 اليوم للأعضاء على أن يتم صرف معاشات الورثة لاحقًا بعد أن يتم تدبير الأموال اللازمة لذلك.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2023

وأكد نقيب المعلمين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2023، تستلزم تدبير النقابة نحو 140 مليون جنيه، ما يتحكم في موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، كدفعة المعاشات الواحدة تستلزم تدبير النقابة نحو 140 مليون جنيه.

وأوضح أن ما يتحكم في موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، هو أن النقابة تعاني من عجز في الموارد مع تنامي عدد المعلمين المحالين للمعاش شهريا بمعدل 5000 معلم، ما يحمل صندوق المعاشات أعباء كثيرة ويؤثر على تحديد موعد صرف معاشات نقابة المعلمين.

نقيب المعلمين

ولفت نقيب المعلمين إلى أنّه سيتم صرف المعاشات لـ259 ألف عضو بقيمة تصل إلى 102 مليون جنيه، وأيضا 212 ألفًا و664 مستحقًا من الورثة فتصل إلى 29 مليونًا و467 ألف جنيه.

وأرجع سبب تأخر صرف معاش نقابة المعلمين ابريل 2023، إلى زيادة أعداد المدرسين الذين وصلوا إلى سن المعاش وتوقف تحصيل رسم الاشتركات الخاصة بالنقابة والتي تبلغ 2%، يؤثر بصورة مباشرة على الصندوق، ومع عدم وجود أي موارد أخرى لهذا الصندوق، ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة وتأخر المعاشات وعدم تحديد موعد صرف معاشات نقابة المعلمين بشكل ثابت.