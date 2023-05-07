ضبط 4.8 طن دجاج في مجزر للدواجن غير مرخص بالشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 4 أطنان دجاج في مجزر للدواجن غير مرخص، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 4 أطنان دجاج بمجزر للدواجن غير مرخص

ومن جهته، أوضح اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين بالشرقية، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية بمركز الإبراهيمية لضبط سوق اللحوم والدواجن.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط مجزر للدواجن غير مرخص وبداخله 4 أطنان و800 كيلو دجاج وأجزاء دجاج فاسدة، وتم تحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.