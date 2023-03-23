ضبط دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنيا

قاد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار في محافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة للوقوف على مدى توافر السلع الأساسية وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالتعاون مع الطب البيطري والإدارة الصحية ومديرية التموين ومباحث التموين.

ضبط دواجن فاسدة في بني مزار

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 مخالفة، جاءت ما بين عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط دواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

في سياق منفصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، عن توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ «أهلا رمضان»، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرتي التموين والطب البيطري، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

معارض أهلا رمضان في مركز ديرمواس

وأوضح عامر طه رئيس المركز، أنه تم إقامة 7 معارض بزمام المركز والقرى التابعة له، يتم خلالها توفير كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية في المنيا، شن الحملات علي الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة في المراكز والقرى لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على تحقيق الصالح العام.