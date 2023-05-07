منتخب مصر لألعاب القوى يحصد 20 ميدالية ببطولة أفريقيا للشباب.. (فيديو)

احتفل برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» بأبطال وبطلات منتخب مصر لألعاب القوى تحت 18 و20 سنة، بالإنجازات التي حققوها بالبطولة الأفريقية الأخيرة للشباب، حيث استطاع ابطال مصر حصد 20 ميدالية متنوعة، 6 ذهبيات و10 فضة و4 برونز.

واستضافت الإعلاميتان أسماء يوسف وآية جمال الدين، البطل نور حسام، الحاصل على الميدالية الذهبية بمنافسات العُشاري مركب تحت 20 سنة، وعمار أشرف الحاصل على ميداليتين فضيتين رمي الجلة ودفع القرص بمنافسات تحت 18 سنة، ويوسف حسن، الحاصل على الميدالية الفضية بمنافسات العُشاري مركب تحت 20 سنة، وأصغر لاعبة بالبطولة ريم تامر، الحاصلة على الميدالية الفضية بمنافسات القفز بالزانة.

نور حسام: «العُشاري مركب» هو التخصص الأصعب بلعبة ألعاب القوى

وقال نور حسام، إن «العُشاري مركب» هو التخصص الأصعب بلعبة ألعاب القوى، ومن يمارسها يطلق عليه الرجل الحديدي أو «ملك اللعبة»، حيث تقام منافساتها على يومين كل يوم 5 منافسات مختلفة، واستطاع الحصول على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية، فالبطولة الأفريقية هي البطولة الدولية الثالثة له بعد البطولة العربية تحت 18 سنة وحصل على الميدالية الفضية، وتحت 20 سنة حصل على الميدالية البرونزية.

عمار أشرف: كنت بنافس ابطال العالم بالبطولة الأفريقية

فيما قال عمار أشرف إن البطولة الأفريقية بطولة صعبة بالنسبة لمنافسات لعبة ألعاب القوى، وكان يستعد لها منذ فترة وهي المشاركة الدولية الأولى له، وأول مرة يمثل منتخب مصر، واستطاع الحصول على ميداليتين فضيتين، موضحا أنه كان ينافس أبطال العالم في البطولة الأفريقية.

وقال عمار إنه طالب بالصف الأول الثانوي بالمدرسة العسكرية الرياضية بالهايكستب، والنادي والمدرسة أمر واحد وهذا أمر يدعمه كثيرا ويساعده في التمرين والتركيز في التمرين والرياضة بنفس الوقت.

يوسف حسن: منافسات العُشاري كانت مصرية خالصة

وقال يوسف حسن إن المنافسات بتخصص العُشاري سيطر عليها هو وزميله نور، حيث حصد زميله نور الميدالية الذهبية وحصد هو الميدالية الفضية لنفس المنافسة، وكان النهائي مصري خالص، موضحا أنه من بداية المسابقة كانت مصر بالصدارة وكانت المنافسة مصرية خالصة، خصوصا وأنهم اعتادو منافسة بعضهم ببطولة الجمهورية وانتقلت المنافسة للبطولة الأفريقية.

ريم تامر: حصلت على الميدالية الفضية رغم الإصابة

وقالت البطلة ريم تامر إنها بدأت اللعبة منذ ثلاث سنوات، حيث كانت تمارس لعبة الجودو قبل ذلك، ولكنها اتجهت للعبة ألعاب القوى مع أشقائها الصغار واحترفت اللعبة بجانب لعبة الجودو، موضحة أنها استعدت للبطولة الأفريقية بالتمرين الجيد بالمركز الأوليمبي بالمعادي، واستطاعت الحصول على الميدالية الفضية للبطولة الأفريقية على الرغم من اصابتها.