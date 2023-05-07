3 وجوه سينمائية جديدة لـ أمينة خليل في صيف 2023

تعيش الفنانة أمينة خليل، حالة واسعة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد النجاح الذي حققته في الدراما التلفزيونية خلال موسم الدراما التلفزيونية، حيث تعود إلى السينما بـ3 أفلام جديدة تتعاون خلالها مع عدد من نجوم السينما، من بينها فيلم «وش في وش» الذي يجمعها بالفنان محمد ممدوح بعد تعاونها السابق في موسم الدراما الرمضانية 2021.

وتستكمل أمينة خليل تصوير مشاهدها في فيلم «وش في وش» الذي يحمل توقيع المخرج وليد الحلفاوي، استعدادا لعرض في موسم الصيف السينمائي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عائلتي زوج وزوجة يجتمعان معا في يوم واحد ليواجها مفارقات عديدة بسبب اختلاف خلفياتهم الثقافية والاجتماعية، ويجمع الفيلم في بطولته أحمد خالد صالح، محمد شاهين، أنوشكا، محمود الليثي، أسماء جلال وسلوى محمد علي.

أمينة خليل صاحبة مكتب محاماة في «شماريخ».. وراقصة في «شقو»

بينما تجسد أمينة خليل، دور صاحبة مكتب محاماة تتعرض لأزمة في حياتها تحاول حلها، وذلك في فيلم «شماريخ» الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، والذي من المقرر عرضه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويحمل الفيلم الثالث الذي تشارك في بطولته أمينة خليل وتجسد خلاله شخصية راقصة، اسم «شقو» وهو من بطولة مجموعة ضخمة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح وليد فواز وعباس أبو الحسن، وهو من إخراج كريم السبكي.