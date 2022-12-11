7 معلومات عن فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين.. أكشن ورومانسية

تصدر فيلم شماريخ، الذي يقود بطولته الفنان آسر ياسين، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن مشاركة الأباتشي شيكابالا كابتن نادي الزمالك بالفيلم، على إثر ظهوره في لوكيشن التصوير بصحبة المخرج عمرو سلامة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم شماريخ، الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع، وسط توقعات بعرضه في السينما في عيد الفطر 2023، وذلك من خلال السطور التالية:

- بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

تشويق وإثارة

- فيلم شماريخ تأليف وإخراج عمرو سلامة.

- يعد التعاون الثاني الذي يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من أخر تعاون بينهما من خلال فيلم زي النهاردة عام 2008.

- تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية.

- قصة الفيلم ليست لها علاقة بكرة القدم، وتواجد شيكابالا في لوكيشن التصوير جاء بمحض الصدفة، ولن يخوض الأباتشي تجربة التمثيل، وذلك حسب مصدر من صناع الفيلم لـ«الوطن».

ضغط يولد انفجار

- يجسد آسر ياسين في الفيلم، شخصية رجل أعمال صاحب مصنع بلالين، ويقع في غرام فتاة وسط كثير من المفاجآت.

- في تصريحات تليفزيونية أشار آسر ياسين، إلى أن فكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.