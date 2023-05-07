ضبط 7 أطنان قمح قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 7 أطنان و500 كيلو قمح محلي محمل على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء خلال حملات تموينية مفاجئة بنطاق مركز الحسينية.

السيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية، ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

ضبط 7 أطنان قمح قبل تهريبها

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة إدارة تموين الحسينية بتشكيل حملة تموينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، وأثناء مرور الحملة على طريق الصالحية تلاحظ سيارة جامبو بيضاء اللون رقم «6651 ط.ص.ع»، على متنها 100 شيكارة قمح محلي زنة الشيكارة 75 كيلو تقريبا، أي حوالي 7 أطنان ونصف قمح محلي موسم 2023، متجهة إلى خارج المحافظة على طريق الإسماعيلية.

وتحرر محضر رقم 1343 جنح الصالحية، ضد «ع.م.ا» المقيم بشارع طنطا بالإسماعيلية، وذلك لحيازته ونقله أقماح محلية إلى خارج المحافظة بدون تصريح رسمي من مديرية تموين الشرقية.