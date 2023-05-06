صوامع وشون الشرقية تستقبل أكثر من 23 ألف طن قمح اليوم

تواصل مديرية التموين بمحافظة الشرقية متابعة أعمال توريد القمح منذ بدء موسم الحصاد، حيث تستقبل 58 صومعة وشونة وبانكر المحصول الاستراتيجي من المزارعين، وبلغت الكمية الموردة اليوم 23583 طنا من الأقماح.

وأكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

توريد القمح بالشرقية

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 23583 طنا و803 كيلو قمح ليصل الإجمالي من الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 265590 طنا و615 كيلو، مؤكدة جاهزية المواقع والصوامع لاستقبال القمح.

إلزام الجهات المسوقة بتأمين القمح

أشارت وكيل وزارة التموين إلى التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح المحلية التي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.