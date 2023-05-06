«التموين»: توريد 1.2 مليون طن قمح منذ بداية الموسم

قال المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هذا العام جرى تخصيص سعر عادل للقمح بواقع 1500 جنيه للإردب، ما يعادل 10 آلاف جنيه للطن، موضحًا: «حصلنا على 1.2 مليون طن قمح من الفلاحين حتى الآن، ونحن مازلنا في بداية الموسم، إذ ينتهي في 15 أغسطس المقبل، الموسم مبشر بالخير هذا العام ونحمد الله على هذا الأمر، وهناك إقبال من المزارعين والرهان على دوافعهم الوطنية».

توقعات بتوريد ربع مليون طن قمح

وأضاف هاشم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «نتوقع الحصول على ربع مليون طن قمح من الفلاحين لأن السعر مناسب والجودة رائعة، والقمح المصري لا يُعلى عليه بالنسبة للجودة ونسبة البروتين».

فحص درجة نقاوة ونظافة القمح

وتابع رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية: «نفحص درجة نقاوة ونظافة القمح وهو ما تحدده هيئة سلامة الغذاء بواسطة أجهزة حديثة ومتطورة، كما يتم تحديد درجة الرطوبة، بحيث لا يزيد معدل الرطوبة عن 14% أو 15%».