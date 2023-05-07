«تموين الغربية»: ضبط قمح محلي مخلوط في مصنع أعلاف بطنطا

ضطبت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتنسيق مع فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، ومباحث التموين بمديرية أمن الغربية، نصف طن قمح محلي، و2 طن علف حيواني مخلوط بالقمح المحلي داخل مصنع لإنتاج الأعلاف بإحدى قرى مركز ومدينة طنطا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على المضبوطات.

مداهمة المصنع

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن لجنة مشكلة من المديرية واللجنة العليا لاستلام القمح بالغربية، ومباحث التموين بمديرية أمن الغربية، وفرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، داهمت أحد مصانع إنتاج الأعلاف بإحدى قرى مركز ومدينة طنطا، وذلك بعد وجود معلومات تفيد بتواجد القمح المحلي به واستخدامه في أغراض غير قانونية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة داهمت المصنع، وأسفرت عن ضبط نصف طن من الأقماح المحلية و2 طن علف حيواني مخلوط بالقمح المحلي داخل المصنع، وهو غير متخصص في إنتاج الأعلاف.

التحفظ على المضبوطات

وتابع أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم توريد الكمية المضبوطة إلى شونة برما التابعة إلى البنك الزراعي المصري، موضحا أن الحملات التي تنفذها مديرية تموين الغربية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تواصل عملها على مدار اليوم، مناشدا المزارعين بضرورة توريد القمح إلى الأماكن المعلن عنها من قبل الدولة، وأن المستهدف توريده من محافظة الغربية 192 ألف طن قمح.