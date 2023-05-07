المشدد 10 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، المتهم «م. خ. غ»، وشقيقه «ن. خ. غ»، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «ث. ك. ا»، بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بلاغ بحدوث عاهة مستديمة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس المباحث يفيد بورود بلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بالتعدي عليه ما أحدث به عاهة مستديمة.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتبين وجود خلافات بين الطرفين، وقام المتهمان بالتعدي على المجني عليه ما أحدث به عاهة مستديمة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.