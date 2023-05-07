عازفة البيانو مشيرة عيسى تحيي حفلا على المسرح الكبير في دار الأوبرا

تحيي عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى حفلاً في الثامنة والنصف مساء الجمعة 12 مايو على المسرح الكبير، بمشاركة مجموعة من طلابها المواهب الواعدة في العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس.

يتضمن برنامج الحفل بدار الأوبرا نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي كتبها خصيصا لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم باخ، بيتهوفن، شوبان، البينيس.

معلومات عن مشيرة عيسى

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على الدبلوم المعهد العالي للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه في الموسيقى عام 1987.

شاركت في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا (إيطاليا).

وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالإضافة إلى مشاركتها في حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، تشغل حاليا منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة.