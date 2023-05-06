احتفال رئيس دار الأوبرا بزفاف ابنته بحضور علي الحجار ومايان السيد (صور

احتفل خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بحفل زفاف ابنته «هنا» على المخرج خالد حمدي.

حضور حفل زفاف ابنة رئيس دار الأوبرا

وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين ومن بينهم مايان السيد، كارولين عزمي، لينا طهطاوي، ملك قورة، وغيرهم من الفنانين.

علي الحجار يحيي حفل الزفاف

كما أحيا الحفل كل من علي الحجار، وقام بغناء عدة أغاني ومن بينها الزين والزينة، وغنى أورتيجا ضمن فقرات الحفل.

وحرص خالد داغر على الرقص مع ابنته على أنغام أغنية مدحت صالح «بنتي وحبيبتي».

وجاء الزفاف بالتزامن مع مباراة الأهلي وبيراميدز بالسوبر أمس التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

العريس يحتفل بالسوبر المصري

وحرص العريس على الاحتفال بالسوبر المصري الذي توج به الأهلي وتشغيل أغاني الأهلي والرقص مع أصدقائه والاحتفال بالألعاب النارية.

جدير بالذكر أن خالد داغر تم اختياره منذ عدة أشهر رئيسا لدار الأوبرا المصرية خلفا للدكتور مجدي صابر لبلوغه سن التقاعد.

وكان خالد داغر أعلن عن بداية التحضير لمهرجان الموسيقى العربية، وتولى منصب مدير المهرجان الموسيقار هاني فرحات.