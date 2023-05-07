وكيل «تعليم مطروح»: لا شكاوى من أول امتحانات الصف السادس الابتدائي

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه لا توجد شكاوى من امتحانات الصف السادس الابتدائي في أول أيامها، وجرى متابعة المدارس في إدارة مطروح التعليمية، ومتابعة مسار امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي.

وعقب تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام العملية الامتحانية بمدرستي الثانوية العسكرية ومطروح الثانوية بنات ومصطفى أمين الثانوية بنين بحي الشروق الكيلو 7، ومتابعة أداء طلاب الصف الثاني الثانوي لمادة اللغة العربية إلكترونيا فترة واحدة لمدة 3 ساعات، أكد أن الطلاب أدوا الامتحان الإلكتروني بنسبة 100%، وذلك عبر المنصة المركزية الخاصة بالمديرية تحت إشراف ومتابعة مركز التطوير التكنولوجي.

أول امتحانات الصف السادس الابتدائي

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن طلاب الصف السادس الابتدائي أدوا أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، كما استهل طلاب الصف الأول الإعدادي الماراثون الامتحاني بأداء امتحان مادة اللغة العربية كذلك فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان اليوم الأول في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط، وأدى طلاب الصفين الأول والثاني بمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته الامتحان وفق الجدول المعلن.

مطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية

وأجرى «شحاتة» حوارا سريعا مع بعض الطلاب خلال مروره باللجان الفرعية تأكد خلاله أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، كما اطمأن على وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها ومطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية والوزن النسبي وفقا للتعليمات الوزارية، مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية وتقدير المسئولية لضمان وصولها لبر الأمان وإعطاء كل طالب حقه كاملاً.