جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي والمستوى الرفيع بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الترم الثاني شهر مايو 2023 للصف السادس الابتدائي بمدارس المحافظة المختلفة، وحددت المديرية موعد انطلاق الامتحانات يوم الخميس 11 مايو وتنتهى الثلاثاء 16 مايو في حين تبدأ امتحانات المستوى الرفيع السبت 29 أبريل الجاري.

جدول الصف السادس الابتدائي بمحافظة السويس

وأصدرت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الترم الثاني شهر مايو 2023 جدول كالآتي:.

الخميس 11 مايو: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وزمن الجنة ساعتين ونصف.

السبت 13 مايو: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

الأحد 14 مايو: الدراسات لمدة ساعة ونصف فترة أولى والفترة الثانية التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 15 مايو: مادة العلوم ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الثلاثاء 16مايو: اللغة الأجنبية ومدة لجنتها ساعة ونصف.

امتحانات المستوى الرفيع

وحددت مديرية التعليم بالسويس موعد انطلاق امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى يوم السبت 29 أبريل الجاري فيما يكون موعد إجراء امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية الأحد 30 أبريل الجاري، ويتم تقديم المشروعات البحثية كما أعلنت المديرية بداية من الثلاثاء 2 مايو حتى الخميس 4 مايو 2023.