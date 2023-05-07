انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة بني سويف اليوم

يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة بني سويف اليوم، امتحانات نهاية العام الداسي 2023 بمادة اللغة العربية، وسط إجراءات مشددة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لضمان سير الامتحانات بانتظام.

محافظ بني سويف يراجع استعدادات التعليم لامتحانات نهاية العام

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مع الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي والتي جرت اليوم أمس، كذلك الاستعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية، لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023 للصف السادس الابتدائي.

160 ألف طالبة وطالبة بالصفين الرابع والخامس

وأدى أكثر من 160 ألف طالب وطالبة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في محافظة بني سويف، امتحانات نهاية العام الدراسي، التي انطلقت بمادة اللغة العربية دون شكاوى، فيما يؤدي اليوم 72 ألف طالب بالصف السادس الابتدائي بمادة اللغة العربية.

استعدادات مديرية التعليم لامتحانات نهاية العام الدراسي في بني سويف

واستعدت مديرية التربية والتعليم في بني سويف لامتحانات نهاية العام 2022/2023 بعدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق أقل كثافة طلابية داخل اللجان، وسير الامتحانات في هدوء ويسر وراحة للطلاب، كذلك الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي تضمن أن تكون الورقة الامتحانية بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية.