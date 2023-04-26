أعلنت التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الفيوم، التي تنطلق السبت 6 مايو المُقبل وتستمر حتى الأربعاء 10 من نفس الشهر، ثم يبدأ التلاميذ في الاستمتاع بإجازة نهاية العام، ويجري عقد الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية في مختلف مدارس المحافظة، وفقًا لما ورد في الجداول المُعلن عنها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

وأوضحت التربية والتعليم في بيان لها، حول جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الفيوم، أنّه يعقد امتحان المواد التي لا تضاف إلى المجموع قبل انطلاق امتحانات نهاية العام بوقتٍ كافٍ، بالإضافة إلى تقويم مواد الأنشطة التربوية الذي يكون عمليًا، ويتم قبل انتهاء الفصل الدراسي بوقت كافي.

وبيّن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي، أنّ امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» للمدارس الرسمية والخاصة لغات، يحدث بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول والزمن ساعتين، كما أنّه من المقرر أن تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي «صباحي»

وجاء جدول امتحانات 6 ابتدائي الفترة الصباحية، كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: ينطلق امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء ويستمر لمدة ساعتين ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 11:00 صباحًا، فيما يتم تخصيص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 10:00 صباحًا.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 10:00 صباحًا.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 10:00 صباحًا.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 ويستمر حتى 10:00 صباحًا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي «مسائي»

ويأتي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني للفترة المسائية كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، الذي يستمر لمدة ساعتين ونصف، حيث يبدأ 12.30 ظهرًا وحتى 3:00 عصرًا، وتخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 12.30 وحتى 2:00 ظهرًا.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 12:30 صباحًا وينتهي 2:00 ظهرًا.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 12:30 وتستمر حتى 2:00 ظهرًا.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، لمدة ساعة ونصف، تبدأ 12:30 وتستمر حتى 2:00 ظهرًا.