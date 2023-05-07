إصابة 5 أشخاص في تصادم جرار وتروسيكل بالبحيرة.. بينهم أب وابنه (صور)

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعى على طريق «الوفائية»، في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي على طريق الوفائية بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من إبراهيم محمد النقيرة، 46 سنة، ورضا رشدان نصر زين، 30 سنة، وأحمد رضا رشدان نصر زين، 12سنة، وريتاج رضا رشدان نصر زين، 6 سنوات، وسعيد محمد عبدالله، 38 سنة، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة ومقيمون في قرية الطود بمركز كوم حمادة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على الملابسات.