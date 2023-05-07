وزير الخارجية: يجب تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضيانا بأنفسنا

قال سامح شكري، وزير الخارجية إنَّ الشعب السوري أصبح رهينًا للجماعات الإرهابية التي زجت للساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية حيث كرست وجودها على الأراضي السورية وبقى الشعب السوري بمفرده في مواجهة تحديات عديدة ومتراكمة أثقلت كاهله، وسار التساؤل المشروع بهذا السياق عما حققته نتائج تدويل أزمة عربية شقيقة وعن حقوق ومستقبل أبناء شعبها، وتولي الدول العربية أهمية كبيرة لأن يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة في صياغة حلول أزماتنا، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام خاص بمصر، انطلاقًا من إيماننا بمبدأ الحلول العربية للقضايا العربية.

شكري: من الضروري تكاتف الأشقاء لتجاوز التحديات

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان وفلسطين، أنَّه من الضروري تكاتف وتضامن الأشقاء لتجاوز التحديات وأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضيانا بأنفسنا والنأي بها عن التعقيدات الدولية والإقليمية الأخرى، حفاظا على مصالحنا المشتركة وأوطاننا وأمنها واستقرارها ومقدرات شعبها، موضحًا أنَّ جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكريا له، وأنه لا غالب ولا مغلوب بهذا الصراع، بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية من تداعيات الصراع المسلح بسوريا ومحاولات الحسم العسكري، ولم تلق هذه التحذيرات أذانا صاغية.

شكري: السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة

وتابع وزير الخارجية «إننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية، واستيفاء للإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا وينهي مظاهر التدخلات الخارجية بشؤنها ويقضي على الإرهاب ويوفر البيئة اللازمة لعودة اللاجئين».