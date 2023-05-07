تفاصيل امتحان العلوم للصف الخامس الابتدائي.. الأسئلة تقيس مخرجات التعلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أنّ طلاب الصف الخامس الابتدائي، انتهوا اليوم الأحد من ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتأدية امتحان مادة العلوم والمهارات، مشيرا إلى أنّ إجمالي المقيدين بلغ 200 ألف و309 طلاب، بنسبة حضور 97%.

امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ غرفة العمليات المركزية بالمديرية، تابعت امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي، للوقوف على أي مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية لمدراء العموم، وعدم وجود أي منهم في مكتبة والتواجد المستمر في ميدان العمل.

امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي

ونوه مدير تعليم الجيزة، بأنّ امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي في مستوى الطالب المتوسط، وجرى مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، وجاءت الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشدد مدير تعليم الجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان، وأثناء الخروج، مشددا على عدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.

تفاصيل امتحانات الترم الثاني 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفاصيل امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني اليوم، كما يلي.

- أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة العلوم والمهارات المهنية وبلغ إجمالي المقيدين 206 آلاف و888 طالبا بنسبة حضور 97%.

- الصف الثاني الإعدادي إجمالي المقيدين 166 ألفا و99 طالبا، بنسبة حضور 96% في مادة العلوم.

- الصف الثاني الثانوي بلغ إجمالي المقيدين 71 ألفا و592 طالبا، بنسبة حضور 99%، في مادة اللغة العربية.