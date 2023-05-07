في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.. كيف بدأت وما أسبابها؟ (صور)

تحل اليوم الأحد، ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية باستسلام قوات ألمانيا النازية لقوات الحلفاء بدون قيد أو شرط في عام 1945، ليسدل الستار على حرب حولت مجرى التاريخ بصعود قوى جديدة وأفول نجم إمبراطوريات عظمى، وانتهاء أيديلوجيات مثل «النازية».

في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية: راح ضحيتها 70 مليون انسان

ووفقاُ لموقع بريتانيكا- Britannica، اندلعت الحرب العالمية الثانية في الثالث من سبتمبر عام 1939، والتي كانت بين قوات الحلفاء ودول المحور، وبؤرة الصراع انتقلت تدريجيًا من الدول الأوروبية إلى باقي أطراف العالم، والتي راح ضحيتها نحو 70 مليون إنسان، حيث تكلفت البشرية في الحرب العالمية الثانية ضحايا وخسائر مادية ومعنوية تجاوزت الحسابات، حيث سقط الملايين من القتلى واحترقت العديد من المدن، وقدر عدد الضحايا بنحو 40 إلى 50 مليون مدني و20 مليون جندي، نصفهم تقريبًا من الاتحاد السوفياتي وحده، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

من الذي أعلن الحرب العالمية الثانية؟

وأفاد تقرير منشور على الموقع، بأنَّ الحرب العالمية الثانية بدأت بإعلان قوات الحلفاء بزعامة فرنسا وبولندا وبريطانيا ودول الكومنولث، الوقوف معًا في مواجهة عدوان دول المحور المتآلف من ألمانيا بزعامة هتلر وإيطاليا بزعامة موسوليني و‌اليابان، وذلك قبل انضمام الاتحاد السوفيتي إليها بعد مخالفة ألمانيا لاتفاقية عدم الاعتداء.

بعض الآراء: الاقتصاد السبب الرئيسي في اندلاع الحرب العالمية الثانية

وترجح بعض الآراء، أنَّ يكون العامل الاقتصادي في بداية حقبة الثلاثينات العامل الرئيسي والسبب الحقيقي وراء نشوب الحرب العالمية الثانية، وإن كانت الأسباب المعلنة غير ذلك، فمع انهيار سوق الأسهم عام 1929 وما تبعه من أزمة الكساد الكبير، قاد ذلك زيادة الاضطرابات السياسية في أوروبا، ثمَّ صعود النازية في ألمانيا ووصول هتلر إلى دائرة السلطة وتوليه مقاليد الحكم عام 1933.

معاهدة فرساي ونهاية الحرب العالمية الأولى

وبصعود هتلر للسلطة في ألمانيا، طالب بإلغاء معاهدة «فرساي» التي يرى في بنودها إذلالًا لألمانيا من قبل قوات الحلفاء، والأخيرة هي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى والتي أملت على الدول المهزومة ومن بينها ألمانيا، توقيع المعاهدة للصلح في مؤتمر باريس للسلام عام 1919.

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جاء الإعلان الرسمي للحرب العالمية الثانية بعد غزو ألمانيا لبولندا في الأول من سبتمبر 1939 بيومين، فيما كانت برلين قد نجحت بالفعل في الاستيلاء على تشيكوسلوفيكيا في مارس من نفس العام، ما اضطر بريطانيا وفرنسا لإعلان الحرب على ألمانيا خاصةً وأن تحالفات طويلة ربطت بين بولندا وفرنسا.

فيما شاركت 117 دولة بالحرب العالمية الثانية التي استمرت أكثر من 6 سنوات، من بينها 62 دولة شاركت في الحرب بشكل مباشر، كما جاءت مشاركة بقية الدول بشكل غير مباشر من خلال إرسال الجنود للقتال في صفوف أحد القوتين، ولو بدون إعلان الحرب على القوى الأخرى، أو عبر السماح باستغلال أراضيها لصالح أحد الأطراف في الحرب، مثلما حدث بالمنطقة العربية، وشاركت 50 دولة بجانب قوات «الحلفاء» من بينها 18 دولة فقط خاضت معارك، فيما وقف إلى جانب دول المحور 9 دول؛ 7 منها خاضت معارك.

صور من الحرب العالمية الثانية