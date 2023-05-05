5 طائرات من الحرب العالمية الثانية تزين سماء حفل تتويج الملك تشارلز.. إليك التفاصيل (صور)

منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، وتتجه أنظار العالم إلى المملكة المتحدة في انتظار تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا جديدا على البلاد خلفا لوالدته، التي حكمت نحو 70 سنة.

وللمملكة المتحدة خطة خاصة بالتتويج تشترك فيها العديد من قواتها العسكرية المختلفة، وعلى رأس هذا التواجد العسكري سيكون العرض الجوي لسلاح الطيران الملكي البريطاني، والذي سيشارك بـ60 طائرة في هذا العرض، منها طائرات من الحرب العالمية الثانية، منها قاذفة «لانكستر» وطائرتين من طراز «سبيتفاير» وطائرتين من طراز «هوكر هوريكان» وهي قائدة التشكيل، وإليكم أبرز المعلومات عن الطائرات الثلاث، نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

هوكر هوريكان

- تشارك طائرتان من طراز هوكر هوريكان في الاحتفال بتنصيب الملك تشارلز الثالث، وسيكون منهما قائد التشكيل المكون من 60 طائرة.

- حلقت هوريكان للمرة الأولى في عام 1935.

- نجحت طائرة «هوكر هوريكان»، التي تحل هذا العام الذكرى 88 لأول تحليق لها، في قلب موازين الحرب العالمية الثانية.

- الطائرة غليظة الأجنحة وشديدة التحمل لكنها ليست جذابة.

- أول مقاتلة أحادية السطح تدخل الخدمة في سلاح الجو الملكي، الذي كانت جميع طائراته قبلها ذات سطحين «أي جناحين الواحد منهما فوق الآخر».

- تتميز بمتانتها وخفة حركتها وثباتها في الجو وسهولة تشغيلها، لكن أجنحتها الثقيلة كانت تبطئ حركتها.

- صنعت بأجنحة من المعدن لتتحمل وزن المدافع الرشاشة، أما باقي جسم الطائرة فكان من خشبيا مغطى بالكتان.

- الطائرة كانت مزودة بمقصورة مغلقة بغطاء منزلق، تختلف عن الطائرات ذات مقصورة القيادة المفتوحة، والتي كان يرتدي الطيارون أثناء التحليق بها سترات ثقيلة لحمايتهم من البرد الشديد.

- كانت المقاتلة أسرع 50 أو 60 ميلا في الساعة من معظم المقاتلات الأخرى ذات السطحين.

سبيتفاير

- تشارك طائرتان من طراز «سبيتفاير» في الاحتفال بتنصيب الملك الجديد.

- تعد من أكثر الطائرات جاذبية من حيث الشكل بعكس هوكر هوريكان ذات التصميم المغاير تماما.

- مقاتلة مكونة من مقعد واحد ودخلت الخدمة قبل شهور من بداية الحرب العالمية الثانية.

- كانت رأس الحربة لسلاح الجو الملكي في الدفاع عن لندن بالحرب العالمية.

- طائرة جذابة وانسيابية التصميم، وتختلف عن طائرة هوريكان غليظة الأجنحة وشديدة التحمل كما أن هوريكان كانت أقرب إلى الطائرات المصنوعة قبل 20 عاما منها إلى سبيتفاير.

لانكستر بومبر

- تشارك قاذة القنابل لانكستر بومبر بطائرة في تنصيب الملك.

- تمتلك 4 محركات رئيسية مثبتة على جناحيها الطويلين.

- تحدث ضوضاء شديدة بقمرة القيادة، وهي المفجر الرئيسي خلال الحرب العالمية الثانية.

- دخلت الخدمة بسلاح الجو البريطاني عام 1942.