5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات.. بينها أمطار ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في المحافظات، موضحة وجود حالة من عد الاستقرار تضرب مدن الجمهورية خلال الساعات القادمة، لوجود عدة ظواهر جوية تتمثل في سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ونشاط الرياح والتي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة.

حالة الطقس غدا الاثنين في المحافظات

وأكدت الأرصاد الجوية في بيان لها، أن حالة الطقس غدا الاثنين تشهد ظواهر جوية متنوعة، ومن بينها:

- سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء بنسبة حدوث 30%.

- نشاط الرياح وتصل سرعتها من 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة بمحافظات القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

- مائل للحرارة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في جنوب سيناء وحنوب الصعيد.

- تغطي السحب والغيوم الجزئية الأجواء في أغلب المحافظات.

كما أوضحت الأرصاد الجوية ارتفاع الأمواج بين 1.25 و1.75 متر في البحر المتوسط، بينما ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر بواقع من 1.5 إلى مترين.

موعد انتهاء الطقس غير المستقر في المحافظات

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية انتهاء موجة سقوط الأمطار في المحافظات غدا الاثنين، على أن تعود للسقوط من جديد الخميس المقبل، مع استمرار نشاط الرياح بسرعات مختلقة وفق التوقعات.