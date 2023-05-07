حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار ورياح محملة بالأتربة في 9 محافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الساعات القادمة، إذ تشير التوقعات إلى تعرض 9 محافظات إلى سقوط أمطار، مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، كما حذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار في 9 محافظات

وعن حالة الطقس الساعات القادمة، كشف بيان الأرصاد، تعرض 9 محافظات إلى سقوط أمطار متوسطة وهي البحيرة، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، مطروح، الدقهلية، الغربية، وذلك مع تأثير الرياح على مدار اليوم.

وشهدت صباح اليوم محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ سقوط أمطار خفيفة، مع نشاط للرياح التى سجلت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة، مع انتشار الغيوم الجزئية.

حالة الطقس الساعات القادمة في المحافظات

وتشير توقعات الأرصاد الجوية لتعرض القاهرة الكبرى إلى عاصفة ترابية تصل سرعتها لـ30 كيلومترا في الساعة، كما تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

فيما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري أيضا امتداد لتأثير العاصمة الترابية وتصل سرعتها 32 كيلومترا، وسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، مع طقس بارد ليلاً ونهارا وتكون الغيوم الجزئية.

أمطار على المحافظات خلال ساعات

وفي محافظات السواحل الشمالية الغربية، تشير التوقعات أن حالة الطقس الساعات القادمة تشهد رياح بلغت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة، مع طقس غائم جزئيا، وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

وتمتد فرص سقوط الأمطار الساعات القادمة إلى محافظات السواحل الشمالية الشرقية وذلك بنسبة تصل إلى 30%، وسط نشاط للرياح تبلغ سرعتها 30 كيلومترا في الساعة.

وفي محافظات شمال الصعيد سجلت سرعة الرياح 32 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، كما تشهد محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر نشاط للرياح، إذ سجلت سرعتها 38 كيلومترا في الساعة، وتسجل العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.