انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة المقبلة

كشفت الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم السبت 6 مايو الجاري، وحتى الخميس المقبل الموافق 11 من ذات الشهر، بقيمة تتراوح بين 3 لـ 4 درجات مئوية.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم أدى لأجواء مائلة للبرودة صباحا مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد أن انخفاض درجات الحرارة يتزامن معه سقوط أمطار خفيفة يومي السبت والأحد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وجود شبورة يومي الثلاثاء والأربعاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود نشاط للرياح على بعض المناطق.

توقعات درجات الحرارة بالتزامن مع انخفاضها

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على مدار 72 ساعة المقبلة على هذا النحو:

درجات الحرارة الأحد 7 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- محافظات شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

درجات الحرارة الاثنين 8 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظم ى 32 والصغرى 20.