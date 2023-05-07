«تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى في ثاني أيام امتحانات صفوف النقل 

قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 أجريت بشكل منتظم في يومها الثاني، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من معالي الوزير المحافظ، لافتا إلى أن اليوم الثاني من الامتحانات مر بسلام دون شكاوى.

امتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وتابع أبوزيد، بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات بإدارة منتزه أول، وبحضور مصطفى حمادة مدير عام الإدارة، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية، وطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ومادة «ICT» على فترتين، وتفقد لجان الصف الثاني الثانوي لمتابعة امتحان مادة اللغة العربية إلكترونيًّا على أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت».

كما تفقد مدير تعليم الإسكندرية امتحانات التعليم الفني بمدرسة محمد رجب الثانوية الصناعية بنات، وتفقّد لجان المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه بذات الإدارة لمتابعة الامتحانات، وتابع انتظام الدراسة بالصفوف التي لا تؤدي امتحانات، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

تجهيز غرف عمليات

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات، وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أي شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.