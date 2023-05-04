«تعليم الإسكندرية» تشارك في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية

شاركت مدريرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في المسابقة الدولية الثانية للابتكارات العلمية والهندسية لطلاب المدارس والجامعات ISEIC 2023.

وقدمت تعليم الإسكندرية الدعم الكامل للطلبة المشاركين في المسابقة، لإظهار ما لديهم من ابتكارات علمية وهندسية وتولت الإشراف على طلبة الإسكندرية الإدارة المركزية للتعليم العام إلى جانب إشراف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

المسابقة الدولية للابتكارات

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» أن هناك توجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة فعاليات المسابقة الدولية الثانية للابتكارات العلمية والهندسية لطلاب المدارس والجامعات ISEIC 2023، وتقديم كامل الدعم والرعاية لطلاب المدارس، وجرى المشاركة فى فعاليات ختام فعاليات المسابقة الدولية الثانية للابتكارات العلمية والهندسية لطلاب المدارس والجامعات ISEIC 2023، والتي أقيمت بالقاهرة.

الاهتمام بالطلبة في مختلف المجال

وأكد وكيل تعليم الإسكندرية أن المديرية حريصة على دعم طلاب وطالبات المدارس في مختلف المراحل التعليمية، في كل المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية لأننا منوط بنا بناء الإنسان ورفع الوعؤ وتنمية المواهب والقدرات لدى أولادنا الذين يحملون راية المستقبل، ولزاما علينا دعمهم بشتى الطرق لخلق جيل واعى ومثقف وناجح ولدية طموحات من شأنها رفعة الوطن وخدمة المجتمع المصري في ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.