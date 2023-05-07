محافظ الإسكندرية يأمر بغلق وتشميع منشأة لعدم اتباعها إجراءات الحماية

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بغلق وتشميع منشأة بمنطقة سموحة التابعة لحي شرق، لعدم اتباعها إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية، مما يعرض الرواد والعاملين بها للخطر، بالإضافة إلى عدم التزام العاملين بها بالإجراءات الوقائية، وتزايد شكاوى المواطنين الواردة من المنشأة، وعدم وجود رخصة.

غلق وتشميع مطعم في الإسكندرية

وبناء عليه، قام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة، واللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، بغلق وتشميع المطعم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، كما تم توجيه المفتشين بالمرور على المنشآت بنطاق جميع الأحياء ومراجعة توفر إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية بالمنشآت.

أرقام شكاوى مصايف الإسكندرية

ومن جانبه، أكد عبد الرازق على أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جاهزة لاستقبال كافة شكاوى واستفسارات المواطنين على الأرقام التالية: (01289252668/ 01270647490)، وكذلك موقع الإدارة الرسمي.

كما يمكن التعامل والاستفسار من خلال تطبيق الإدارة على متجر جوجل الخاص بمصايف الإسكندرية لكل ما يتعلق بالأماكن السياحية وشواطئ الإسكندرية.