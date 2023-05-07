«الأعلى للجامعات» يوضح موقف الاختبارات للطلاب الدراسين بالسودان

كشف الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات تحديد المستوي أو المقاصة للطلاب الدراسين في الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية و الخاصة وكذلك أماكن الاختبارات.

اختبارات الطلاب الدراسين في الجامعات السودانية

و أوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط السابقة مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدى الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 أشهر.

وتابع المجلس أنَّه سيتمّ إجراء الامتحانات في الكليات الحكومية الآتية:-

أماكن الكليات

• امتحانات طلاب كليات الطب البشري تتمّ في كلية الطب جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان تتمّ في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

• امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتمّ في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات الهندسة تتمّ في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• باقي التخصصات يتمّ إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية بالجامعات الخاصة.

وتابع المجلس، أنَّه بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022-2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان، فيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أما إذا كانت غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فعلى الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقًا للحد الأدنى عام حصوله على شهادة الثانوية، وفي حالة عدم تقديم إثبات قيدهم يقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بإحضار ما يثبت صحة قيدهم خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر تقديمه ذلك خلال الفترة المُحددة يصبح قرار التحويل منعدمًا ويكون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مسئول عن تنفيذ القرار.