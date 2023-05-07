انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس التمريض في كفر الشيخ (صور)

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023، بمدارس التمريض بالمحافظة.

توفير الهدوء التام لأداء الامتحانات

وشدّدت وكيل الوزارة، على ضرورة الانضباط داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لها، وعدم منع أي طالب من أداء الامتحان، وتسهيل هذه العملية عليهم، وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات بكل يُسر.

كما أكدت «محمود»، على اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان، وضبط النفس، واحتواء المواقف، لافتةً إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس التمريض بكفر الشيخ

ومن جانبه، كلّف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، مديرى مدارس التمريض والمراقبين علي الامتحانات بالمتابعة الجيدة، والمرور اليومى على اللجان الامتحانية، وتذليل كافة العقبات، محذراً من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تُساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الأمتحانات فى هذا الشأن.