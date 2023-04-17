انتظام الامتحانات العملية في مدارس التمريض بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، انتظام الامتحانات العملية بمدارس التمريض بالمحافظة، والتي انطلقت أمس الأحد 16 أبريل وتستمر حتى الخميس 27 أبريل، فيما عدا إجازة عيد الفطر المبارك.

وكيل صحة كفر الشيخ تتابع الامتحانات

ومن جانبها، تابعت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الامتحانات العملية لطلاب الصف الأول والثاني بمدارس التمريض بكفر الشيخ، والتي تنعقد بمعامل المدارس بمبنى مدارس التمريض بكفر الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب علي الامتحانات العملية لطلاب الصف الأول والثاني بمدارس التمريض بكفر الشيخ.

مدارس تمريض كفر الشيخ

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تضم 10 مدارس تمريض في مختلف أرجاء المحافظة وهي كالتالي:

- المدرسة الفنية للتمريض بكفر الشيخ.

- مدرسة تمريض بيلا للبنين.

- مدرسة التمريض للبنين بقلين.

- مدرسة تمريض السحايت للبنين بالحامول.

- مدرسة تمريض منشأة عباس بمركز سيدي سالم للبنين.

- مدرسة تمريض بلطيم للبنين.

- مدرسة تمريض برج البرلس للبنات.

- مدرسة تمريض مطوبس للبنات.

- مدرسة تمريض سيدي غازي للبنات.