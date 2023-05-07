«صحة الشرقية»: ارتفاع أعداد المصابين في انقلاب أتوبيس منيا القمح إلى 16 شخصا

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حالة الأطفال المصابين في انقلاب أتوبيس حضانة بقرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، بمستشفى منيا القمح المركزي، للاطمئنان على حالتهم، والتأكد من سرعة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم بقسم الاستقبال والطوارئ والأقسام المكملة لها، يرافقه الدكتور نصر نصار، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى منيا القمح

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى منيا القمح وجميع المستشفيات المجاورة لها، وجاهزية فرق الانتشار السريع، فور وقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة 16 شخصا منهم 5 أطفال، و11 كبار، حيث تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لمكان الحادث.

توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين

وقام وكيل وزارة الصحة بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ولم يغادر الدكتور هشام مسعود المستشفى حتى التأكد تماما من حصول جميع المصابين على الخدمة، وخروجهم جميعا بعد تماثلهم للشفاء تماما، باستثناء حالة واحدة لوجود أعراض التهاب شعبي.

وعقب الانتهاء من متابعة الحادث والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع إدارة المستشفى الجديد، ناقش خلاله خطة العمل بالمستشفى، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظار سير العمل بالمستشفى، ووضع الحلول لأي سلبيات بها، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.