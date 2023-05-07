مصرع بائع متجول في حادث تصادم بأكتوبر

لقي بائع متجول مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد السوريكي، رئيس مباحث أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع شخص في حادث تصادم بميزان المصري بدائرة القسم، على الفور انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

انتقال رجال الشرطة لموقع الحادث

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها مسن على المعاش 60 سنة بميدان المصري، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بأحد الباعة المتجولين المتواجدين فوق الرصيف ويدعى «أ، م» 22 سنة، أدى إلى مصرعه في الحال، كما اصطدم بأحد أعمدة الإنارة وأحدث تلفيات بالمال العام، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله العقيد عمرو حجازى مفتش المباحث إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.