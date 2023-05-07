إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بتوك توك بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بتوك توك، أمام عزبة الهيما في مركز المنيا، بسبب السرعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اصطدام ميكروباص بتوك توك

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 7164 ه ر، ميكروباص، بتوك توك بدون لوحات معدنية، أمام عزبة الهيما، التابعة لمجلس قروي تلة بمركز المنيا.

إصابة 9 أشخاص من مركز أبوقرقاص

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص هم: محمد يونس 25 عاما، عبد الرحمن محمد سيد 20 عاما، عبد التواب محمد عايد 65 عاما، محمد سيد توني 33 عاما، نور أحمد عبد الحميد 19 عاما، محمد بهجت عبد المنعم 28 عاما، أيمن هلال عبد العظيم 29 عاما، صلاح محمد 52 عاما، ربيع بيومي حسانين 36 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز أبوقرقاص.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة.