تصادم سيارتي نقل على «صحراوي سوهاج».. إحداهما محملة بـ47 طن حديد (صور)

تباشر جهات التحقيق المختصة شؤونها في حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي الغربي بمنطقة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، بين سيارتي نقل كبيرتين، إحداهما كانت محملة بـ60 طنًا من عبوات «الصلصة»، والأخرى بـ47 طن حديد.

وأسفر الحادث عن سقوط حمولتي السيارتين على الطريق، وإصابة قائد السيارة الثانية بإصابات خطرة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج بعد إصابته باشتباه كسر في الذراع الأيمن.

رفع آثار الحادث

وعلى الفور، انتقل مدير أمن سوهاج إلى الموقع، لمتابعة عمليات رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير إلى الطريق بعد توقفه جزئيًا.

وتبيَّن أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة للسيارة الأولى في إحدى المنعطفات، ما أدى إلى انقلابها وسقوط حمولتها على الطريق، وحدث نفس الأمر للسيارة الثانية.

تصادم سيارتي نقل

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بمنطقة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، بين سيارتي نقل كبيرتين، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.